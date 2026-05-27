,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს 28 მაისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 28 მაისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
თელავის მუნიციპალიტეტში
16:00- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავის ნაწილს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. საქობოს და ქ. წნორის ნაწილს
12:30- დან 14:00 საათამდე სოფ. ქვემო ბოდბის ნაწილს
12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ანაგის ნაწილს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 13:00 საათამდე პანკისის ხეობის სოფლებს: დუისს,
ჯოყოლოს, ბირკიანს, საკობიანოს, დუმასტურს, წინუბანს,
ყვარელწყალს, ქორეთს,კუწახტას, ხალაწანს, ბაყილოვანს და
ძიბახევს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 17:00 საათამდე
სოფ: ოზაანს, გამარჯვებას, არბოშიკს, მირზაანს და თავწყაროს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
12:00- 13:00- მდე და
17:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ლაგოდეხს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.