ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 27 მაისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
თელავის მუნიციპალიტეტში
16:00- დან 18:00 საათამდე ქ. თელავში ჭავჭავაძის, სარაჯიშვილის, აღმაშენებლის,სულხანიშვილის, ლეონიძის და მიმდებარე ქუჩებს
12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. კურდღელაურის ნაწილს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 20:00 საათამდე ქ. ყვარელს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ჭიკაანის ნაწილს
18:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ახალსოფელს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ; ტიბაანს, ქვემო მაჩხაანს და ჯუგაანს
12:30- დან 18:30 საათამდე სოფ. ძველ ანაგას
12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ნუკრიანს
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 16:00 საათამდე სოფ: გამარჯვენას, არბოშიკს, ოზააანს, მირზაანს და თავწყაროს
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ: ქვემო ქედს, არხილოსკალოს და ზემო ქედს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 14:00 საათამდე ქ. ახმეტის ნაწილს
15:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. მატნის ნაწილს
11:00-.დან 18:00 საათამდე სოფ. ქვემო ალვნისა და ზემო ალვნის ნაწილს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:30 საათამდე ქ. გურჯაანის ნაწილს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.