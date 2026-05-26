27 მაისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

მაია მამულაშვილი

თელავის მუნიციპალიტეტში

16:00- დან 18:00 საათამდე ქ. თელავში ჭავჭავაძის, სარაჯიშვილის, აღმაშენებლის,სულხანიშვილის, ლეონიძის და მიმდებარე ქუჩებს

12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. კურდღელაურის ნაწილს

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში

15:00- დან 20:00 საათამდე ქ. ყვარელს

11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ჭიკაანის ნაწილს

18:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ახალსოფელს

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ; ტიბაანს, ქვემო მაჩხაანს და ჯუგაანს

12:30- დან 18:30 საათამდე სოფ. ძველ ანაგას

12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ნუკრიანს

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში

12:00- დან 16:00 საათამდე სოფ: გამარჯვენას, არბოშიკს, ოზააანს, მირზაანს და თავწყაროს

11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ: ქვემო ქედს, არხილოსკალოს და ზემო ქედს

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტში

12:00- დან 14:00 საათამდე ქ. ახმეტის ნაწილს

15:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. მატნის ნაწილს

11:00-.დან 18:00 საათამდე სოფ. ქვემო ალვნისა და ზემო ალვნის ნაწილს

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 18:30 საათამდე ქ. გურჯაანის ნაწილს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.