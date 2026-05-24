მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  25 მაისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

13:00- დან 15:00 საათამდე ქ. საგარეჯოს

11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. პატარა ჩაილურს, უჯარმას, ხაშმს, წალმიანს და მუხროვანს

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 19:00 საათამდე ქ. ყვარლის ნაწილს

11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ: გავაზს, ჭიკაანს, ზინობიანს და ჩანტლისყურეს

11:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. წიწკანაანთსერს

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 12:00 საათამდე ქ. ახმეტის ნაწილს

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

12:30- დან 15:00 საათამდე სოფ. ილიაწმინდას

12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ძველ ანაგას

11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ.ჯუგაანს

 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 18:30 საათამდე სოფ: ვაზისუბანს და მუკუზანს

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ვარდისუბანს, მშვიდობიანს, საქობოს და ჰერეთისკარს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.