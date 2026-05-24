ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 25 მაისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 15:00 საათამდე ქ. საგარეჯოს
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. პატარა ჩაილურს, უჯარმას, ხაშმს, წალმიანს და მუხროვანს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 19:00 საათამდე ქ. ყვარლის ნაწილს
11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ: გავაზს, ჭიკაანს, ზინობიანს და ჩანტლისყურეს
11:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. წიწკანაანთსერს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 12:00 საათამდე ქ. ახმეტის ნაწილს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
12:30- დან 15:00 საათამდე სოფ. ილიაწმინდას
12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ძველ ანაგას
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ.ჯუგაანს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:30 საათამდე სოფ: ვაზისუბანს და მუკუზანს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ვარდისუბანს, მშვიდობიანს, საქობოს და ჰერეთისკარს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.