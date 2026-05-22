ამერიკულმა გამოცემამ ქართულ ღვინოს გადაცემა მიუძღვნა
თელიანი ველის სტუმარი იყო SOMM TV – ამერიკული მედია პლატფორმა, რომელიც ღვინოს, გასტრონომიასა და სტუმარმასპინძლობას ეძღვნება.
ამერიკული გადაცემის ეს ეპიზოდი ქართულ ღვინოს და კონკრეტულად, თელიანი ველის პრემიუმ სერიის ღვინოებს ეთმობა. როგორც თავად SOMM TV აღნიშნავს:
„საქართველოს ღვინოსთან განსაკუთრებულად ღრმა კავშირი აქვს – უკვე 8000 წელზე მეტია, რაც ქვეყანაში მეღვინეობის დარგი ვითარდება და ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცევა”
ეპიზოდი თელიანი ველის მეღვინე – შოთა ნატროშვილთან ერთად საქართველოში ჩაიწერა და იმ ახალი სრულმეტრაჟიანი ფილმის ნაწილია, რომელიც საქართველოს შესახებ ივლისში გამოვა. ამის შესახებ კომპანია „თელიანი ველის“ წარმომადგენელმა განაცხადა.
ვიდეოს ნახვა უკვე შესაძლებელია SOMM TV-ზე, ხოლო საქართველოს შესახებ ახალი ფილმის პრემიერა ივლისის დასაწყისში შედგება.