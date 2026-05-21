ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 22 მაისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
22 მაისი
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 17:00 საათამდრ სოფ. წიწკანაანთ სერს
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ახალსოფლის ნაწილს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
13:15- დან 19:00 საათამდე სოფ. ბადიაურს და მზისგულს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 18:30 საათამდე ქ. ახმეტას
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
12:40- დან 16:00 საათამდე სოფ. საქობოს ნაწილს
12:30- დან 14:00 საათამდე ქ.
სიღნაღის ნაწილს
11:40- დან 14:00 საათამდე სოფ.ანაგას
11:30- დან 14:00 საათამდე სოფ. ქვემო ბოდბეს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 13:00 საათამდე
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებს
12:00- დან 17:00 საათამდე სოფ.ზემო მაჩხაანს, მირზაანს, გამარჯვებას
და არხილოსკალოს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.