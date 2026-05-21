განცხადება

22 მაისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  22 მაისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

22 მაისი

ყვარლის მუნიციპალიტეტში

15:00- დან 17:00 საათამდრ სოფ. წიწკანაანთ სერს

15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ახალსოფლის ნაწილს

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

13:15- დან 19:00 საათამდე სოფ. ბადიაურს და მზისგულს

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტში

13:00- დან 18:30 საათამდე ქ. ახმეტას

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

12:40- დან 16:00 საათამდე სოფ. საქობოს ნაწილს

12:30- დან 14:00 საათამდე ქ.

სიღნაღის ნაწილს

11:40- დან 14:00 საათამდე სოფ.ანაგას

11:30- დან 14:00 საათამდე სოფ. ქვემო ბოდბეს

 

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში

12:00- დან 13:00 საათამდე

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებს

12:00- დან 17:00 საათამდე სოფ.ზემო მაჩხაანს, მირზაანს, გამარჯვებას

და არხილოსკალოს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.