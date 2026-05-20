21 მაისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 21 მაისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
21 მაისი
თელავის მუნიციპალიტეტში:
13:00- დან 14:00 საათამდე.ქ. თელავში თბილისის გზატკეცილს, მშვიდობის,სადგურის, მაჩაბლის,უკრაინკას, ზაქარიაძის ქუჩებს და სოფ. კურდღელაურის ნაწილს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში:
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ველისციხეს, ახაშენს,მუკიზანს და ზეგაანს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტს:
12:00- დან 18:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს ნაწილს
12:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. ქვემო ქედის და ზემო ქედის ნაწილს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში:
17:00- დან 18:00 საათამდე სოფ.ლელიანს, ჭაბუკიანს, აბაშისწილს, ქვემო ნაშოვარს და ონანაურს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში:
13:00- დან 18:00 საათამდე ქ. წნორის ნაწილს
13:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. ნუკრიანს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. პატარძეულს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.