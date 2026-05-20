მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  21 მაისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

თელავის მუნიციპალიტეტში:

13:00- დან 14:00 საათამდე.ქ. თელავში თბილისის გზატკეცილს,  მშვიდობის,სადგურის, მაჩაბლის,უკრაინკას, ზაქარიაძის ქუჩებს და სოფ. კურდღელაურის ნაწილს

 

გურჯაანის  მუნიციპალიტეტში:

11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ველისციხეს, ახაშენს,მუკიზანს და ზეგაანს

 

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტს:

12:00- დან 18:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს ნაწილს

12:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. ქვემო ქედის და ზემო ქედის ნაწილს

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში:

17:00- დან 18:00 საათამდე სოფ.ლელიანს, ჭაბუკიანს, აბაშისწილს, ქვემო ნაშოვარს და ონანაურს

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში:

13:00- დან 18:00 საათამდე  ქ. წნორის ნაწილს

13:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. ნუკრიანს

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

12:00- დან 13:00 საათამდე  სოფ. პატარძეულს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.