სახალხო დამცველის აპარატი პრობლემურ კანონპროექტებს აპროტესტებს
საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ პრობლემურად იქნა შეფასებული 2025 წლის განმავლობაში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსსა და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში განხორციელდა.
2026 წლის 20 იანვარს სახალხო დამცველმა შეკრებებისა და მანიფესტაციების ჩატარების წესთან დაკავშირებული აკრძალვები და პასუხისმგებლობის ნორმები საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა. საკონსტიტუციო სარჩელით, სხვა შინაარსობრივ აკრძალვებთან და პასუხისმგებლობის ზომებთან ერთად, სადავოდ არის გამხდარი ტროტუარზე დგომასთან დაკავშირებული ის ნორმები რომლებიც შეკრების მონაწილეებს ხალხის ან ტრანსპორტის გადაადგილებისთვის დაბრკოლებების განზრახ შექმნას და ტრანსპორტის ან ხალხის სავალი ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვას უკრძალავს.
სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ სადავო ნორმები ბუნდოვანია, მათი სადავო ნორმატიული შინაარსი ვერ აკმაყოფილებს კანონის განჭვრეტადობის მოთხოვნებს და ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გარანტირებულ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას.
,,მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, წარმოგიდგენთ ინფორმაციას საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ, 2025 წელს შეკრებებისა და მანიფესტაციების ჩატარების წესების მარეგულირებელ საკანონმდებლო აქტებში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით განხორციელებული რეაგირების თაობაზე.
უნდა აღინიშნოს, რომ ხალხის სავალი ნაწილის ხელოვნური გადაკეტვის ამკრძალავ საკანონმდებლო დათქმას სახალხო დამცველი საჯარო განცხადებითაც გამოეხმაურა. სახალხო დამცველის შეფასებით არ არის მკაფიოდ განჭვრეტადი რა შემთხვევაში შეიძლება ტროტუარზე პროტესტის გამოხატვამ უფლებაში ჩარევის ლეგიტიმური საფუძველი შექმნას, მით უფრო, როდესაც ამ ფორმით უფლებით სარგებლობა, როგორც წესი, დროის მცირე მონაკვეთში ხორციელდება.
ამასთან, საქართველოს სახალხო დამცველმა, ტროტუარზე ხალხის გადაადგილებისთვის დაბრკოლებების შექმნის გამო შეკრების მონაწილეთა სამართალდამრღვევად ცნობის საქმეებთან დაკავშირებით, სასამართლოს მეგობრის ზოგადი მოსაზრებით (Amicus Curiae) მიმართა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს და რელევანტური უფლებრივი სტანდარტების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა.
სახალხო დამცველი აკვირდება შეკრების თავისუფლებით სრულფასოვნად სარგებლობის კუთხით არსებულ მდგომარეობას და მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს არ შეზღუდონ მშვიდობიანი შეკრების მონაწილეთა უფლებები.’ – განმარტავს სახალხო დამცველის აპარატი.