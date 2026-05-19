20 მაისს ელექტროენერგია შეეზღუდება ლაგოდეხის, ყვარლისა და სიღნაღის სოფლებს
20 მაისი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 15:00- მდე და
17:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ჭიაურს, თამარიანს, ვარდისუბანს და სვიდებას
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 20:00 საათამდე სოფ: ახალსოფელს, ჭიკაანს,ბალღოჯიანს,გავაზს, ზინობიანს, ჩანტლისყურეს, სარუსოს, თივს, საცხენეს და მთისძირს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ბოდბისხევს
11:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. ტიბაანს
12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ანაგას