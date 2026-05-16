მართვის მოწმობის 250 ლარიანი გამოცდის ჩაბარება მხოლოდ შაბათს იქნება შესაძლებელი
მართვის მოწმობის 250 ლარიანი გამოცდის ჩაბარება მხოლოდ შაბათს იქნება შესაძლებელი – სააგენტო.
შსს-ს მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, მოქალაქეებს მართვის მოწმობის არაგეგმური – 250 ლარიანი გამოცდის ჩაბარების საშუალება მხოლოდ შაბათს ექნებათ. ცვლილებები მიმდინარე წლის ივნისიდან ამოქმედდება.
როგორც სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, „მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინებით და ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, მიმდინარე წლის ივნისის თვიდან, ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ცვლილება ამოქმედდება.
ცვლილების ამოქმედებამდე, თუ მოქალაქეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის, როგორც გეგმური, ასევე, არაგეგმური (250 ლარიანი) გამოცდით ესარგებლათ, ცვლილების ამოქმედების შემდეგ, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მხოლოდ გეგმური გამოცდები ჩატარდება. მოქალაქეებს არაგეგმური გამოცდის ჩაბარების საშუალება მხოლოდ შაბათს ექნებათ