დაგეგმილია დროებითი შეზღუდვები – განცხადება
15 მაისს
თელავის მუნიციპალიტეტში
14:30- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავში 26 მაისის, ერეკლე მეორის და ცაბაძის ქუჩებს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 18:00 საათამდე სოფ ქვემო ალვანს და ზემო ალვანს
12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ქვემო ალვანს, მააღრაანს, ქვემო ალვანს, ფიჩხოვანს, არგოხს, ბაბანეურს და ალავერდს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე ქ გურჯაანში აღმაშენებლის, კოსტავას, თავისუფლების და მიმდებარე ქუჩება
16:30- დან 18:00 საათამდე სოფ. ახაშენს, არაშენდას და ზეგაანს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
10:00- დან 11:30 საათამდე ქ. ლაგოდეხში კუდიგორის, ქიზიყის და მიმდებარე ქუჩებს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: გიორგეთს, აფენს და ლაფნიანს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
11:30- დან 18:00 საათამდე ქ. წნორის ნაწილს
12:30- დან 17:30 საათამდე სოფ ბოდბისხევს და ტიბაანს
13:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ნუკრიანს და მაღაროს