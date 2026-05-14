დაგეგმილია დროებითი შეზღუდვები – განცხადება

მაია მამულაშვილი

15 მაისს

თელავის მუნიციპალიტეტში

14:30- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავში 26 მაისის, ერეკლე მეორის და ცაბაძის ქუჩებს

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტში

12:00- დან 18:00 საათამდე სოფ ქვემო ალვანს და ზემო ალვანს

12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ქვემო ალვანს, მააღრაანს, ქვემო ალვანს, ფიჩხოვანს, არგოხს, ბაბანეურს და ალავერდს

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 18:00 საათამდე ქ გურჯაანში აღმაშენებლის, კოსტავას, თავისუფლების და მიმდებარე ქუჩება

16:30- დან 18:00 საათამდე სოფ. ახაშენს, არაშენდას და ზეგაანს

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

10:00- დან 11:30 საათამდე ქ. ლაგოდეხში კუდიგორის, ქიზიყის და მიმდებარე ქუჩებს

11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: გიორგეთს, აფენს და ლაფნიანს

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

11:30- დან 18:00 საათამდე ქ. წნორის ნაწილს

12:30- დან 17:30 საათამდე სოფ ბოდბისხევს და ტიბაანს

13:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ნუკრიანს და მაღაროს