ელექტრო ენერგია შეზღუდვებით მიეწოდება – განცახდება

მაია მამულაშვილი

11 მაისი

თელავის მუნიციპალიტეტში

14:30- დან 15:00 საათამდე ქ. თელავში 9 აპრილის, ახვლედიანის, ლაღიძის,დოდაშვილის, კევლიშვილის, ქუჩიშვილის, გურამიშვილის, იორდანიშვილის,ალადაშვილის, ნადიკვრის,შიუკაშვილის, ოძელაშვილის,უნივერსიტეტის, ლეონიძის და ქართული უნივერსიტეტის ქუჩებს

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

12:00- დან 14:30 საათამდე სოფ: აფენს, ლელიანს, ჭაბუკიანს, გიორგეთს და ფოდაანს

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 18:30 საათამდე სოფ: შაშიანს, კალაურს, ვაჩნაძიანს,კახიფარს და ვაზისუბანს

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. დუზაგრამას