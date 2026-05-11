ელექტრო ენერგია შეზღუდვებით მიეწოდება – განცახდება
11 მაისი
თელავის მუნიციპალიტეტში
14:30- დან 15:00 საათამდე ქ. თელავში 9 აპრილის, ახვლედიანის, ლაღიძის,დოდაშვილის, კევლიშვილის, ქუჩიშვილის, გურამიშვილის, იორდანიშვილის,ალადაშვილის, ნადიკვრის,შიუკაშვილის, ოძელაშვილის,უნივერსიტეტის, ლეონიძის და ქართული უნივერსიტეტის ქუჩებს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 14:30 საათამდე სოფ: აფენს, ლელიანს, ჭაბუკიანს, გიორგეთს და ფოდაანს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:30 საათამდე სოფ: შაშიანს, კალაურს, ვაჩნაძიანს,კახიფარს და ვაზისუბანს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. დუზაგრამას