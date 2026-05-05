5 მაისს დაგეგმილი შეზღუდვები ელექტრო ენერგიის მიწოდებაში
5 მაისი
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. საბუეს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 15:00 საათამდე ქ. წნორს
13:00- დან 16:00 საათამდე სოფ.ქვემო ბოდბის ნაწილს
12:30- დან 18:00 საათამდე სოფ. ქვემო მაჩხაანს 12:00 – დან 14:00 საათამდე სოფ. ნუკრიანს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 13:00 საათამდე სოფ: აფენს, ჭაბუკიანს და არეშფერანს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 15:00 საათამდე ქ. ახმეტას
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
12:35- დან 18:00 საათამდე სოფ: უჯარმის, ხაშმის და მუხროვანის ნაწილს